Гарантия защиты интересов страны: Ракетные войска стратегического назначения отметят 60 лет

Во вторник, 17 декабря, Ракетные войска стратегического назначения отметят 60 лет. В связи с предстоящим праздником министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов РВСН. В поздравительном обращении глава Минобороны назвал этот род войск одним из главных компонентов Сил ядерного сдерживания и гарантом защиты национальных интересов страны.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые ученые, конструкторы и работники оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! 17 декабря 2019 года в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается 60 лет со дня создания Ракетных войск стратегического назначения. Ракетные войска стратегического назначения являются одним из главных компонентов Сил ядерного сдерживания и гарантом защиты национальных интересов страны», - сказано в сообщении Шойгу.

Министр обороны отметил, что личный состав РВСН успешно осваивает новую технику, постоянно совершенствует свою выучку, непрерывно несет боевое дежурство и готов эффективно действовать в любых условиях обстановки. Шойгу также заявил, что профессиональное мастерство воинов-ракетчиков и надежность современного вооружения позволяют качественно выполнять поставленные перед Ракетными войсками стратегического назначения задачи.

«Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые охотно передают молодому поколению богатый опыт и бесценные знания. Поздравляю всех с Днем Ракетных войск стратегического назначения!», - говорится в торжественном обращении.

В заключении Сергей Шойгу пожелал военнослужащим и ветеранам РВСН крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также успехов в службе и труде на благо Российской Федерации.