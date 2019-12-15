Невидимая защита: в России отмечается День Радиотехнических войск

Радиотехническим войскам ВКС РФ исполняется 68 лет. Этот род войск выполняет задачи радиотехнического обеспечения для зенитных ракетных войск и авиации противовоздушной обороны.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В честь праздничного дня ведомство подготовило видеоролик, в котором собрало яркие кадры учений и маневров с участием специалистов РТВ.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В 2019 году в Радиотехнических войсках было проведено более 300 тактических учений и тактико-специальных занятий с радиотехническими подразделениями и частями ВКС, из которых порядка 30% на государственных полигонах Ашулук, Телемба и Пембой, сообщили в Минобороны России.

Ежегодно в радиотехнические подразделения поставляется более 70 современных и перспективных радиолокационных станций и комплексов. В этом году успешно завершены госиспытания с дальнейшим принятием на вооружение радиолокационного комплекса нового поколения «Валдай».