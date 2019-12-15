Под Астраханью отразили «атаку» оружием массового поражения на «Искандеры»

В Астраханской области расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер» ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в ходе учений отразили нападение условного противника.

Военнослужащие отразили массовую атаку неизвестных вооруженных групп «врага», использовавших оружие массового поражения на колонну техники, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Группы боевого охранения ракетного комплекса сначала блокировали нападавших, затем подавляли огневые точки «противника» средствами мотострелковых подразделений, тем самым обеспечив возможность прорыва колонне «Искандеров» к местам стартовых позиций.



На учениях, которые проходят на полигоне в Астраханской области, было задействовано более 1200 военных и около 300 единиц военной техники.

В рамках данных учений 12 декабря «Искандеры» успешно выполнили учебно-боевой пуск баллистической ракеты. Цель, на расстоянии 60 километров, была поражена.

Мероприятия проводятся для заключительного этапа освоения комплекта нового оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», который поступил на вооружение ракетного соединения общевойсковой армии ЗВО, дислоцированного в Курской области.