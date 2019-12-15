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ЗВО получил новую зенитную ракетную систему С-400 «Триумф»

Вадим Иванов
16:02 15.12.2019
Перед получением новой техники личный состав прошел переобучение.
ЗВО получил новую зенитную ракетную систему С-400 «Триумф»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Зенитный ракетный полк дивизии ПВО объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО, дислоцированный в Ленинградской области, получил очередной комплект и завершил перевооружение на зенитную ракетную систему С-400 «Триумф». Об этом сообщили в пресс-службе округа.

Перед получением новой техники личный состав прошел переобучение в учебном центре подготовки специалистов зенитных ракетных войск в городе, где военнослужащие изучили материальную часть, тактико-технические характеристики и возможности новой системы, а также сдали зачеты на допуск к ее эксплуатации.

В рамках программы по перевооружению на территории государственного центрального межвидового полигона Минобороны РФ Капустин Яр в Астраханской области боевые расчеты полка провели боевые стрельбы по гиперзвуковым мишеням «Фаворит», представляющим повышенную сложность для подразделений противовоздушной обороны.

После успешного проведения полигонных испытаний военнослужащие полка совершили марш комбинированным способом протяженностью более 2000 км в пункт постоянной дислокации, где уже в феврале следующего года заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне государственных, военных и промышленных объектов северо-запада страны.

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