Кадры совместной тренировки десантников с армейской авиацией под Рязанью

Тактико-огневое занятие с парашютно-десантным батальоном и тренировка совместных десантно-штурмовых действий с армейской авиацией прошли под Рязанью в рамках завершения Оперативного сбора командного состава ВДВ. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Личный состав на вертолетах МИ-8 АМТШ вслед за передовым отрядом, с использованием канатов и специальных спусковых устройств захватил площадку приземления. После чего на нее на внешней подвеске вертолета была доставлена вместе с расчетом и развернута 122-мм гаубица Д-30 с боеприпасами в специальных грузовых контейнерах из состава штатного артиллерийского подразделения ВДВ», - рассказали в пресс-службе оборонного ведомства.

Маневренные возможности были показаны десантно-штурмовым подразделением на квадроциклах и мотовездеходах АМ-1, автомобилях УАЗ «Пикап» и «Багги» с комплектом навесного и перевозимого вооружения.

Всего в оперативном сборе, который прошел в период с 9 по 13 декабря в Рязанской области под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, принял участие весь руководящий состав соединений, учреждений и воинских частей ВДВ. Было задействовано более 800 военнослужащих, 150 единиц военной и специальной техники.