Военные полицейские РФ и Индии обеспечивают правопорядок на учениях «Индра-2019»

На полигоне Вооруженных сил Индии Бабина в штате Уттар-Прадеш продолжается сухопутная часть межвидового российско-индийского учения «Индра-2019» в ходе которого стороны при комплексном применении сил отработают задачи по противодействию терроризму, созданию гуманитарных коридоров, окружению и уничтожению «боевиков».

«В ходе "Индры" правопорядок и воинскую дисциплину на полигоне и в полевом лагере, где размещены военнослужащие, совместно обеспечивают подразделения российской и индийской военной полиции», - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Российские военные полицейские для участия в подобном учении прибыли в Индию впервые. В состав подразделения входит 20 человек, которые несут службу в боевой экипировке и со специальными средствами.

Заместитель начальника управления военной полиции Восточного военного округа полковник Руслан Улитов отмечает, что у его подопечных с индийскими коллегами сложилось полное взаимопонимание, что позволяет эффективно выполнять поставленные задачи. Военные полицейские двух стран охотно делаться опытом и совершенствуют практическую подготовку.

Межвидовое учение «Индра-2019» проходит с 11 по 21 декабря в трех индийских штатах. В нем принимают участие в общей сложности более 700 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Обеспечение морокой части учения возложено на корабли и суда Балтийского флота.