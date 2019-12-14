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Военные медики РФ оказали помощь более чем 110 тысячам сирийцев

Павел Ремнев
05:30 14.12.2019
Сейчас крупная группировка российских специалистов медицинского отряда специального назначения развернута и на севере Сирии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Врачи медицинских отрядов специального назначения уже оказали медицинскую помощь более чем 110 тысячам жителей Сирии. В настоящее время медицинские специалисты Министерства обороны РФ помогают сирийцам в городе Кобани на севере республики.

Офицер российского Центра по примирению враждующих сторон Владимир Варнавский рассказал журналистам, что только за первый день за медпомощью обратились 50 жителей Кобани. Однако впереди еще много работы, очередь к российским медикам стоит с раннего утра.

Крупная группировка российских специалистов медицинского отряда специального назначения была развернута на севере Сирии 5 декабря. Военные врачи из РФ помогают сирийским коллегам при приеме пациентов, обмениваются опытом и предоставляют для работы новейшее диагностическое оборудование.

Местный житель Халил Хаджахсен этой минуты он ждал несколько лет. К российским медикам мужчина привел своего шестилетнего сына. У Богуза врожденный порок сердца, и на обследовании у врача мальчик не был с рождения. Просто не у кого - в Кобани не осталось ни одного аппарата ультразвуковой диагностики.

«Я переживаю за своего сына. До сих пор нет точного диагноза. Сегодня пришел сюда с последней надеждой», - рассказал Халил.

Всю аппаратуру военные врачи привезли с собой. Что покажет УЗИ - будет ясно через несколько минут. Отец едва сдерживает волнение - Богуз в семье единственный сын. И вот результаты обследования готовы: пока сердце развивается как у абсолютно здорового.​ Конечно мальчику нужно регулярное наблюдение кардиолога, но страшный диагноз не подтвердился.

А в коридоре приема ждут еще десятки пациентов, и каждую минуту подходят новые. В основном, дети и пожилые люди.

Большинство людей здесь в Кобани у врача не были с начала войны, поэтому заболевания запущенные. С собой приносят препараты, которые принимали, и очень часто обследование показывает, что годами лечились люди вовсе не от того.

Все необходимые лекарства российские врачи привезли с собой, и выдают их своим пациентам с запасом, чтобы можно было лечиться и дома.

Многие из наших медиков сюда приехали во второй, а то и третий раз. С 2015 года российские военные врачи помогли 110 тысячам сирийцев.

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