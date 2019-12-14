Военная полиция РФ провела патрулирование в Хасеке и Алеппо
В Сирии усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, подписанного Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Камишлия - Тель-Абу-Расайн, Айн-Иса - Мабрук, Камишлия - Мабрук в провинции Хасеке, Аджами - Бозгекли, Аджами - Каракозак в провинции Алеппо», - заявил он.
На территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 24 обстрела.
«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Алеппо, Хандарат, Сабикия провинции Алеппо; Акч-Баэр, Мамухия, Ардаш-Даг, Кульджок, Кабух провинции Латакия; Хуайз, Мешерфа, Телль-Метвази провинции Хама; Шарки-Кафер-Дун, Кара-Джурн, Хабит, Кефрайя, Сабиль-Эль-Абд, Тамана, Эс-Салихия провинции Идлиб», - добавил Боренков.
Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.