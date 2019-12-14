Военные Балтфлота получили новые квартиры в Калининграде

90-квартирный дом для военнослужащих и членов их семей сдан в одном из микрорайонов Московского района города Калининграда. Рядом с микрорайоном находится общеобразовательная школа, детские сады, магазины и другие объекты социальной инфраструктуры.

На торжественной церемонии, которая состоялась у одного из подъездов новостройки, командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов разрезал символическую красную ленточку и ознакомился с планировкой новых квартир в доме на улице Дзержинского 168Б.

В ближайшие дни в новый дом начнется массовое заселение. Все квартиры готовы к проживанию, в них сделан ремонт и подключено автономное газовое отопление. На придомовой территории построены спортивные и детские площадки, также прилегающая к дому территория оборудована парковками для личного автотранспорта. Одно из преимуществ нового дома и то, что он находится недалеко от места службы большинства новоселов.