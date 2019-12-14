Более 100 семей военных получили ключи от новых квартир в Казани

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов вручил ключи от квартир более чем 100 семьям военнослужащих в Казани. По словам замминистра, это комфортное жилье, построенное по самым современным стандартам.

«Это показывает заботу руководства Минобороны РФ по отношению к своим подчиненным. Надеюсь, это будет хорошим подарком вашим семьям к Новому году», - сказал замминистра на церемонии вручения ключей.

По его словам, Минобороны и дальше будет уделять большое внимание социальной обеспеченности военнослужащих, строительству жилья и объектов социальной инфраструктуры.

Ранее специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России сдали под ключ жилой десятиэтажный дом на территории Казанского высшего танкового военного командного училища.

Квартиры сдаются с отделкой - стены комнат оклеены обоями, уложен пол, установлена сантехника, кухня оборудована электроплитой.

Во дворе дома детские и спортивные площадки, в том числе с открытыми силовыми тренажерами, места для отдыха, стоянка для автомобилей, включая места для маломобильных групп населения.

В мероприятии также приняли участие начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин, главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков и премьер-министр Татарстана Владимир Песошин.