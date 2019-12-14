«Игры Героев» на Кубок ЦСКА собрали 1000 спортсменов

Команда организаторов спортивных массовых мероприятий «Лига Героев» в легкоатлетическом манеже ЦСКА в третий раз провела «Игры Героев» на Кубок ЦСКА - единственный в своем роде формат массовых соревнований по общей физической подготовке.

В соревнованиях приняли участие более 600 человек. Открыл «Игры Героев» статс-секретарь, заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Николай Панков.

«Именно здесь и сейчас на наших глазах происходит становление и формирование нового прикладного вида спорта», - отметил замглавы военного ведомства на церемонии открытия турнира.

Команды приняли участие в соревнованиях по челночному бегу, прыжкам в длину, толканию ядра, комплексу по общей физической подготовке, «шведской» эстафете на 2000 метров, а самой зрелищной дисциплиной стала полоса препятствий. В финальной эстафете участники прошли сложнейшие экстремальные препятствия «Гонки Героев»: вертикальные заборы, преодолеть которые можно только слажено - в команде, рукоходы «Народный» и «Китайский», а также переносы грузов.

По результатам отборочных этапов определились двадцать сильнейших команд, которые в финале сразились за главный приз - Кубок ЦСКА.

Для самых маленьких спортсменов также была организована мини-полоса препятствий, где каждый участник получил на финише памятный жетон.

«Игры Героев» - новый уникальный формат командных состязаний, где каждый без предварительной подготовки может проверить свои силы, скорость, гибкость и выносливость. Одним из самых важных правил мероприятия является требование к составу команды - 2 мужчины и 1 женщина.