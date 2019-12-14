В условиях полярной ночи: кадры учений Миг-29 в Арктике

Летчики корабельных истребительных авиаполков Северного флота приступили к ночным полетам в зимнем периоде обучения. Полеты проходили в темное время суток в сложных метеорологических условиях при низкой температуре воздуха.

До полета инженеры и авиатехники в течение часа проводят осмотр: заправляют, готовят машины к вылету, проверяют узлы и механизмы.

«В предполетный осмотр проверяются все системы, их работоспособность, и также в послеполетную подготовку. И по итогам этих двух видов подготовок можно судить – исправен самолет или нет», - рассказал «Звезде» замкомандир авиационной эскадрильи по инженерно-авиационной службе 100-го корабельного истребительного авиаполка Северного флота Юрий Клименко.

После осмотра МиГи занимают стартовую позицию на «взлетной полосе» и один за другим взмывают в небо. Там отрабатываются приемы воздушного боя, атака и уход от противника, перехват условных целей. Все действия осуществляются на разных высотах: от 500 метров до стратосферы.

Далее МиГ-29 заходит на посадку, которая в условиях темноты, возможна только по приборам. Со скоростью примерно 80 метров в секунду торможение происходит очень быстро за счет парашюта. Для полной остановки необходимо расстояние в километр. Мягко и бесшумно совершил посадку истребителя штурман 100-го корабельного истребительного авиаполка Северного флота Алексей Солдатов.

«Как у нас говорят – ночь есть ночь, и нечего путать ее с днем. Ночью, конечно же, полеты выполнять намного сложнее, но для этого мы и тренируемся, чтобы выполнить задачу в любых условиях», - сказал Алексей Солдатов.

МиГ-29 создан для завоевания превосходства в воздухе, а также для уничтожения малоразмерных наземных целей. Истребитель получил боевое применение в Сирии, где наносил удары по объектам террористов.