Седьмую миссию «Взвод» выполнит в заснеженных лесах Мурманской области
Заключительная задача бойцов: помощь в уничтожении условного врага, который вторгся на территорию России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На лыжах по пересеченной местности с бронежилетом, штатным оружием и снаряжением. Это - лишь один эпизод финального испытания для участников уникального эксперимента Минобороны по доподготовке офицеров.
Седьмую миссию в рамках спецпроекта «Взвод» бойцы будут выполнять в лесах Мурманской области в заснеженном Алакуртти.
Военнослужащим придется перейти линию фронта, разведать расположение противника и передать координаты в штаб.
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