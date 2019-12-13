Седьмую миссию «Взвод» выполнит в заснеженных лесах Мурманской области

На лыжах по пересеченной местности с бронежилетом, штатным оружием и снаряжением. Это - лишь один эпизод финального испытания для участников уникального эксперимента Минобороны по доподготовке офицеров.

Седьмую миссию в рамках спецпроекта «Взвод» бойцы будут выполнять в лесах Мурманской области в заснеженном Алакуртти.

Военнослужащим придется перейти линию фронта, разведать расположение противника и передать координаты в штаб.

Не пропустите премьеру - 15 декабря в 09.40 на «Звезде».