Военнослужащие России и Индии согласовали детали морской части учений «Индра-2019»

В индийском порту Мармагао в штате Гоароссийские и индийские военнослужащие провели совместный брифинг в ходе которого согласовали все детали проведения морской части межвидового российско-индийского учения «Индра-2019». Об этом сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

В ходе встречи стороны обсудили порядок отработки практических действий в море. В частности, моряки России и Индии в ходе учения поочередно, а затем совместно, проведут операцию по досмотру подозрительного судна, будут решать задачи по блокированию побережья одного из островов и проведут артиллерийские стрельбы по морской цели.

Обеспечение морокой части учения возложено на корабли и суда Балтийского флота - сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня» и морской буксир «Виктор Конецкий».

Межвидовое учение «Индра-2019» проходит с 11 по 21 декабря в трех индийских штатах. В нем принимают участие в общей сложности более 700 военнослужащих ВС РФ.