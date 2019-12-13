Экстремальное вождение: военные полицейские сдают экзамен

Военные полицейские в Екатеринбурге сдавали экзамен по экстремальному вождению. Водители отработали управляемые заносы, маневрирование в ограниченном пространстве и погоню за нарушителем на ледяной трассе.

Маршрут необходимо пройти с минимальным количеством ошибок. А чтобы усложнить задачу, отдельные участки автополигона специально залили водой для создания условий гололедицы.

На кадрах видно, что автомобиль полиции преследует машину нарушителя. Тот пытается оторваться - бросается то вправо, то влево, резко набирает и сбрасывает скорость. Обоих заносит, но в итоге машина злоумышленника заблокирована, а водители военной полиции получают «зачет».

Перед практикой военнослужащие тренировались на компьютерных тренажерах, моделирующих различные экстремальные ситуации. А изучить практические приемы управления авто в таких условиях помогли опытные инструкторы.