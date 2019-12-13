Курсантки Краснодарского авиаучилища могут стать летчиками-истребителями

Курсантки Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова хотят управлять не только военно-транспортными самолетами, но и стать пилотами истребителей. Об этом сообщил начальник академии ВВС Геннадий Зиборов.

Он подчеркнул, что представительницы прекрасного пола могут претендовать на прохождение службы в любом из родов авиации.

«Если будут те, которые выдержат этот отбор, то, безусловно, я думаю, что им разрешат летать. Я знаю много примеров, когда летчицы-офицеры летали», - отметил Зиборов.

Он также рассказал, что первый набор курсанток авиаучилища приступит к полетам весной следующего года. Девушки будут летать в Балашове. Начальник академии ВВС отметил, что курсантки уже неплохо летают на тренажерах.

«С точки зрения успеваемости они очень хорошо учатся все: и с точки зрения аэродинамики, и конструкции авиационной техники. Пока эти вопросы не изучат, их никто не допустит к полету», - поделился он.

Двери легендарного военного училища в Краснодаре открылись для девушек только в 2017 году, когда министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение о создании первого подобного курса. За прошедшие два года на курс была зачислена 31 девушка.