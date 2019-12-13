Начальники генштабов ВС стран ОДКБ обсудили военное сотрудничество в Петербурге

В Санкт-Петербурге начальник Генштаба Валерий Герасимов встретился с коллегами из государств ОДКБ. В Северной столице состоялось 15-е заседание Военного комитета организации.

«Рассмотрены предложения по планированию развития военной составляющей ОДКБ на период 2021-2025 годов», - сообщил по итогам заседания Герасимов.

Кроме того, участники заседания обсудили приоритетные направления деятельности ОДКБ в военной сфере, которые предлагает Россия на 2020 год, в период своего председательствования в организации. На Военном комитете также были отданы поручения по их выполнению.

«Принятые на заседании решения будут способствовать дальнейшему развитию системы кризисного реагирования ОДКБ и укреплению боеспособности вооруженных сил государств-членов организации», - отметил Герасимов.

Перед заседанием военачальники посетили Пискаревское кладбище. Они возложили цветы к монументу «Родина-Мать». Торжественная церемония прошла с участием Почетного караула.