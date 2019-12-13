Санкт-Петербург прикроют новейшие комплексы С-400 «Триумф»

Санкт-Петербург прикроют комплексы С-400 «Триумф». Новейшие системы ПВО получили зенитчики Западного военного округа.

Перед получением новейшей техники боевые расчеты прошли переобучение. Зенитчики успешно отстрелялись на полигоне Капустин Яр в Астраханской области и приняли участие в масштабных учениях стратегических ядерных сил «Гром-2019». Новые «Триумфы» заступят на боевое дежурство в феврале следующего года.

ЗРС С-400 «Триумф» разработана в концерне «Алмаз-Антей» и предназначена для поражения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты.