Научные роты пополнились новобранцами из Волгограда

Тринадцать молодых ученых из Волгограда будут проходить военную службу в научных ротах Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«В торжественном митинге приняли участие военный комиссар ЮВО по Волгоградской области полковник Андрей Летунов, представители администрации города и области, инспекторы группы инспекторов ЮВО, ветераны Великой Отечественной войны и родители призывников», - говорится в сообщении.

Молодые люди уже прошли военно-врачебную комиссию, получили банковские, персональные электронные карты, гигиенические наборы, а также новую форму одежды. Будущие военные ученые отправляются служить в Кострому, Красногорск, Санкт-Петербург, Тамбов и Анапу.