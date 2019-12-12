В технополисе «Эра» прошла церемония чествования военнослужащих научных рот

На территории Военного инновационного технополиса «Эра» прошла торжественная церемония чествования военнослужащих научных рот, увольняемых в запас, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Около 80 операторов научных рот в течение года срочной службы занимались научно-исследовательской деятельностью в различных направлениях, а также приняли участие в двух десятках научных разработках, как инициативных, так и совместно с научно-исследовательскими учреждениями и ведущими предприятиями военно-промышленного комплекса.

Некоторые военнослужащие заключили контракт и решили продолжить свою работу в Научно-исследовательских институтах и ВУЗах Минобороны России в офицерском звании.

В настоящее время командиры научных рот технополиса готовятся к встрече новобранцев осеннего 2019 года призыва, прибытие которых ожидается в ближайшие дни.

Для будущих операторов научных рот созданы все условия для комфортного проживания и научной работы. Современный научно-лабораторный комплекс, укомплектованный новейшим высокотехнологичным и уникальным лабораторно-испытательным оборудованием, а также идеальные бытовые условия прохождения службы помогут будущим военным ученым раскрыть свой научный потенциал.

Сегодня основными направлениями исследовательской деятельности операторов научных рот являются IТ-системы, автоматизированные системы управления, робототехнические комплексы, информатика, вычислительная техника, техническое зрение, распознавание образов, информационная безопасность, нанотехнологии и наноматериалы, энергетика. Технологии и машины жизнеобеспечения, биоинженерные, а также биосинтетические и биосенсорные технологии.