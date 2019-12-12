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Расчеты нового ОТРК «Искандер» выполнили учебно-боевой пуск баллистической ракеты

Вадим Иванов
17:00 12.12.2019
В результате точечного ракетного удара поражена цель на удалении около 60 километров.
Расчеты нового ОТРК «Искандер» выполнили учебно-боевой пуск баллистической ракеты
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области расчеты нового оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» успешно выполнили учебно-боевой пуск баллистической ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

В результате точечного ракетного удара поражена цель на удалении около 60 километров, имитирующая укрепленный пункт управления незаконного вооруженного формирования.

Объективные средства контроля зафиксировали попадание без отклонения. После выполнения пуска расчеты отработали оперативную смену позиционного района.

Мероприятия проводятся в рамках тактического учения по плану заключительного этапа освоения комплекта нового оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», который поступил на вооружение ракетного соединения общевойсковой армии ЗВО, дислоцированного в Курской области.

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