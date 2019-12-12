Путин подписал указ о присвоении воинских званий
Президент России Владимир Путин 12 декабря 2019 года подписал Указ о присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава, высших специальных званий. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, военнослужащие ВС РФ Бурдинский Евгений Владимирович и Кураленко Сергей Васильевич получили звание генерал-полковника; Лемякин Алексей Павлович, Поплавский Евгений Валентинович, Трушин Василий Викторович, Чеботарев Сергей Валерьевич и Ярошевич Александр Валентинович - генерал-лейтенанта.
Новые воинские звания присвоены военнослужащим Росгвардии, сотрудникам органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, ФСИН, таможенных органов и Следственного комитета РФ.