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Александр Колмаков переизбран председателем ДОСААФ России

Андрей Аркадьев
16:39 12.12.2019
Участники V отчетно-выборного съезда общества проголосовали за кандидатуру единогласно.
Александр Колмаков переизбран председателем ДОСААФ России
© Фото: dosaaf.ru

Председатель Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России Александр Колмаков продолжит занимать пост главы организации следующие пять лет. Об этом в четверг на съезде ДОСААФ сообщил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

«Министр обороны уполномочил меня довести его решение и представить кандидатуру Александра Колмакова на новый срок», - сказал Цаликов.

Все участники съезда проголосовали за продление Колмакову срока полномочий. Он поблагодарил их за оказанное доверие и пообещал сделать все, что от него зависит, для процветания ДОСААФ. Цаликов отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу надеется, что следующий пятилетний цикл работы организации станет еще эффективнее.

На съезде ДОСААФ, который проходил в Москве, собрались председатели всех региональных отделений общества, эксперты, журналисты. Участники подводили итоги года и определяли программу развития на следующий.

Колмаков - седьмой председатель ДОСААФ. Организацию он возглавил в декабре 2014 года. Ранее он был командующим Воздушно-десантными войсками (2003-2007 годы) и первым заместителем министра обороны РФ (2007-2010 годы).

Президент России Владимир Путин направил телеграмму гостям съезда. Российский лидер отметил вклад ДОСААФ в укрепление обороноспособности страны. Глава государства подчеркнул, что организация выполняет высокую миссию по патриотическому воспитанию молодежи, готовит молодых людей к службе в Вооруженных силах РФ, а также уделяет неустанное внимание развитию технических и прикладных видов спорта.

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