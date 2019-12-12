Названы даты проведения «АрМИ-2020»

Армейские международные игры («АрМИ-2020») начнутся 23 августа, а завершатся 5 сентября. В рамках соревнований запланировано более 30 конкурсов. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ по итогам конференции, которая прошла в парке «Патриот».

«На сегодняшний день конкурсы "АрМИ-2020" готовы принять 10 государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Иран, Индия, Казахстан, Китай, Россия, Монголия и Узбекистан», - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что уже подтвердили свое участие семь государств, от них готовы выступить 80 команд. В работе конференции приняли участие делегации военных ведомств стран, на территории которых уже проводились конкурсы, а также более 50 военных атташе из стран Азии, Африки, Европы и Америки.

«Организаторами конкурсов были озвучены предложения по внесению ряда новшеств в порядок проведения конкурсов "Танковый биатлон", "Открытая вода", "Военное ралли", "Мастера автобронетанковой техники", "Десантный взвод" и ряда других конкурсов. Также обсуждались организационные моменты, связанные с положениями о судействе, работе главной судейской комиссии, распределении конкурсов между странами и организации информационного обеспечения», - добавили в военном ведомстве.

В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу провел заседание оргкомитета форума «Армия-2020», в ходе которого подвел итоги форума прошлого года и анонсировал события в новом году. По словам главы военного ведомства, в 2020 году планируется впервые провести форум одновременно с Международными армейскими играми, поскольку это позволит привлечь к участию в обоих мероприятиях больше иностранных делегаций.

«АрМИ-2019» были рекордными и по числу участников, и по количеству конкурсов. Пять тысяч военнослужащих из 39 стран состязались в 32 дисциплинах. Индия, Монголия и Узбекистан впервые принимали у себя конкурсы «АрМИ».