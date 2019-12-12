Марафон по лесам и гонки на снегоходах: последний этап спецпроекта «Взвод»
На этот раз «Взвод» перемещается в заснеженный Алакуртти в Мурманской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Скоро в эфире телеканала «Звезда» - последний этап эксперимента Минобороны по доподготовке офицерского состава. Зрители спецпроекта «Взвод» увидят лыжный марафон по мурманским лесам, неожиданную засаду противника и гонки на снегоходах.
Заключительная задача бойцов: помощь в уничтожении условного врага, который вторгся на территорию России и своей мобильной артиллерией обстреливает наши войска, а для этого нужно передать координаты артиллерии противника.
Не пропустите премьеру - 15 декабря в 09.40 на «Звезде».