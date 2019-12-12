Курсанты вуза Минобороны впервые получили жилье в общежитиях квартирного типа
Более ста курсантов академии Ракетных войск стратегического назначения получили жилье в общежитиях квартирного типа в подмосковной Балашихе. Торжественная церемония вручения ключей от новых квартир прошла в четверг, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Впервые курсанты высшего учебного заведения Минобороны России обеспечены жильем в общежитиях квартирного типа.
«Для улучшения социально-бытовых и жилищных условий курсантов, заключивших первый контракт о прохождении военной службы, руководством Минобороны России было принято решение о предоставлении жилья из состава ведомственного служебного фонда на время обучения в стенах военных вузов», - говорится в релизе.
Отмечается, что в приоритетном порядке жилье получают семейные курсанты. Руководством Минобороны департаменту жилищного обеспечения поставлена задача использовать данную практику и в других военных городках.