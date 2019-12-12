Курсанты вуза Минобороны впервые получили жилье в общежитиях квартирного типа

«Для улучшения социально-бытовых и жилищных условий курсантов, заключивших первый контракт о прохождении военной службы, руководством Минобороны России было принято решение о предоставлении жилья из состава ведомственного служебного фонда на время обучения в стенах военных вузов», - говорится в релизе.

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