Шойгу пригласил в армейский КВН участников из Прибалтики, Украины и Израиля

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил участникам армейского КВН пригласить принять участие в игре курсантов из стран ближнего зарубежья, в том числе из Прибалтики и Украины.

«Если капитаны команд сегодня на этой сцене подпишут перчатки и отправят их своим коллегам, слушателям и курсантам академий Армении, Азербайджана, Таджикистана, Белоруссии, Украины», - предложил министр.

Зал встретил идею бурными аплодисментами. Шойгу также предложил пригласить команды из Прибалтики. А говоря о таком же предложении для курсантов из Израиля процитировал строки из песни Владимира Высоцкого - «а там - на четверть бывший наш народ».

«Потому что там, действительно, очень много наших замечательных ребят, которые могли бы украсить такие праздники», - объяснил глава военного ведомства.

По его мнению, совместная игра в КВН приведет к появлению новых друзей и знакомых. Шойгу добавил, что в свою очередь предложит идею с приглашением военных других стран своим коллегам-министрам.

Финал армейского КВН прошел 11 декабря в Центральном театре российской армии. На сцене сразились семь команд из пяти высших военных учебных заведений России, команда курсантов Военного института Сухопутных войск Министерства обороны Казахстана и сборная курсантов военных вузов Узбекистана.

В завершение игры глава военного ведомства традиционно наградил лучших, на его взгляд, игроков. Часы министра достались Александру Рязанцеву из команды Top Secret из Краснодара, а фуражка министра - Саяту Сарсенбеку из команды Казахстана.