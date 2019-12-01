Подрыв колонны и штурм здания: кадры показательных выступлений морпехов под Мурманском

В Мурманской области новый учебный год морские пехотинцы 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады начали с показательных выступлений.

Открыли плац-концерт самые юные морпехи - военнослужащие, которые проходят срочную службу в элитном и легендарном подразделении.

Рота молодого пополнения представила дефиле с оружием. Кульминацией праздника стала инсценировка подрыва колонны «противника», а также штурм здания, в котором находились «боевики».

Согласно приказу, разведгруппа должна была не только захватить территорию, но и удержать ее. В ходе выступлений универсальные солдаты показали мастерство владения оружием, приемы рукопашного боя и технику выполнения элементов силовой борьбы.

Как рассказал командующий флотом Александр Моисеев, морская пехота - это войска трех стихий. По его словам, личный состав должен уметь прыгать с парашютом, после перехода морем десантироваться на побережье, а также вести борьбу на берегу.

Северные морпехи или «белые медведи» входят в состав экипажей всех кораблей Северного флота, выполняющих задачи дальнего похода.