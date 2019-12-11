Точно в цель: как выглядел запуск «Калибра» для экипажа «Адмирала Эссен»

Экипаж сторожевика «Адмирал Эссен», того самого, что громил объекты террористов в Сирии, впервые применил ударный комплекс «Калибр». Высокоточная ракета уничтожила условного противника, пролетев порядка 140 морских миль (более 250 километров) за 137 секунд. «Звезда» публикует кадры того, что происходило во время запуска «Калибра» на борту корабля.

«Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Ходовой пост. Обратный отсчет до пуска. Даже здесь внутри так громко! Просто оглушительно! Что приходится повышать голос. Самый опасный момент пройден. Уже можно выйти на сигнальный мостик и проследить за полетом крылатой ракеты. Ее цель - далеко за горизонтом. И она будет настигнута за минуты», - рассказала корреспондент Виктория Косогляденко.

Весь путь до цели «Калибр» сопровождали сверхзвуковые истребители. Пока ракета набирала скорость, они летели практически на равных. Точное попадание зафиксировали беспилотники.