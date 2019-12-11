Более 250 км за 137 секунд: опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море
Фрегат «Адмирал Эссен» успешно провел артиллерийские стрельбы в рамках комплексных корабельных учений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Крылатая ракета «Калибр» успешно поразила мишенную позицию на береговом полигоне, пролетев по сложной траектории расстояние порядка 140 морских миль (более 250 километров) за 137 секунд.
Сверхзвуковые истребители сопровождали «Калибр», а попадание зафиксировали с помощью беспилотников.
Моряки отработали алгоритм действий по поражению надводного корабля условного противника ракетным комплексом «Калибр» с выполнением электронных пусков. «Звезда» публикует эксклюзивные кадры первого применения такого оружия фрегата проекта «Буревестник» в Черном море.
Боевое крещение фрегат «Адмирал Эссен» прошел во время операции в Сирии. Он обстреливал позиции террористов крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Средиземного моря.