При выполнении успешных стрельб моряки разбирают на сувениры куски капсулы «Калибра»

Палуба фрегата две минуты спустя после калибрового залпа - вся в копоти, повсюду осколки керамической капсулы, в которой находился заряд. При выбросе ракеты она разлетается на мелкие кусочки. Их обычно экипаж разбирает себе на сувениры.

«При выполнении успешных стрельб моряки, который первый раз выполняли их в данной должности, собирают кусочки керамической крышки пускового контейнера "Калибра", которые рассыпаются на палубу после выхода ракеты из пусковой установки», - рассказал командир фрегата «Адмирал Эссен» Александр Смирнов.

По его словам, у него самого уже целый мешок таких «сувениров».

В тренировочной наступательной операции у фрегата «Адмирал Эссен» была главная задача - впервые испытать ударный комплекс «Калибр» у берегов Крыма. Крылатая ракета достигла цели за 137 секунд.