«Калибр» поразил цель за 137 секунд в акватории Черного моря

Фрегат Черноморского флота у берегов Крыма впервые применил ударный комплекс «Калибр». Приказ уничтожить условного противника высокоточной ракетой получил экипаж сторожевика «Адмирал Эссен», того самого, что громил объекты реальных террористов в Сирии. В САР пуски вели из акватории Средиземного моря, но в Черном фрегаты проекта «Буревестник» «Калибрами» еще не стреляли никогда.

Перед пуском на борту фрегата прозвучал последний предупредительный сигнал, после которого всем присутствующим было необходимо спрятаться в укрытие. Когда вылетает «Калибр», на борту накаляется абсолютно все.

После взлета ракеты вся палуба «Адмирала Эссен» оказалась в дыму, а «Калибр» - уже за облаками. Камеры съемочной группы «Звезды» на борту фрегата сняли крылатую ракету из разных положений.

Как только дым рассеялся, у фрегата появилась новая задача - обеспечить экстренную посадку вертолета на корму. И противолодочный Ка-27 приземлился на маленький пятачок посреди моря.

Сопроводить «Калибр» до цели - задача сверхзвуковых истребителей. Пока ракета набирает скорость, они летят практически на равных. Беспилотники отвечают за фиксацию попадания. Быстрота поражения рассчитывается посекундно. До цели ровно 137 секунд.

В тренировочной наступательной операции были задействованы противолодочные, малые ракетные, сторожевые и большие десантные.

Далее корабельная группировка рассредоточивается по назначенным районам. Боевые упражнения каждый корабль теперь отрабатывает индивидуально. У экипажей спланированы еще пулеметные и артиллерийские стрельбы: борьба за живучесть и отработка действий в нештатных ситуациях.