Врачи спецназначения: Россия развернула медпункт в Кобани

Российские военные врачи прибыли в город Кобани, расположенный на севере Сирии у самой границы с Турцией. Специалисты российского Медицинского отряда специального назначения развернули мобильный диагностический центр.

Лабораторные исследования, помощь терапевта и главное оружие против болезни - современный аппарат УЗИ. Техника, которую здесь не видели долгие пять лет.

«Вот она земля всего в паре метров под нами. Каждый кустик видно. Это сверхмалая высота, наш Ми-8 идет над этой местностью, и пилоты свое дело знают - приподнимаемся ровно настолько чтобы избежать столкновения. И только у центра распределения гуманитарной помощи в районе населенного пункта Метрас, мы заходим на посадку», - передает с места корреспондент «Звезды» Павел Ремнев.

Пять лет самый крупный на севере Сирии элеватор в окрестностях Кобани служил не крестьянам, а боевикам. Террористы превратили зернохранилще в настоящую крепость. Сирийские войска старались сохранить здание, видно, что это получилось только отчасти. Работать на нем все же можно, но некому. Здоровых и крепких мужчин почти не осталось, те кто живет в деревнях, страдают от хронических болезней.

Здесь даже простые лекарства в дефиците, а местных врачей не хватает, многие покинули страну.

«Мы вытерпели войну, но возраст не тот. Мы стареем, становимся слабее, а работать надо. У нас много семей, которые держатся на нас - на стариках. Я у врача не был три года. У меня проблемы с животом, болят ноги. Работать не могу», - рассказывает житель Кобани Амежат Жоккаси.

Сейчас здоровье людей в руках наших военных медиков. Лекарства выписали и выдали с запасом, чтобы лечиться можно было и дома. Российские врачи привезли и передовую диагностическую технику.

Здесь нет еды и воды, электричества и медикаментов. С гуманитарной катастрофой помогают справиться российские военные. Центр по примирению враждующих сторон раздает гуманитарную помощь, а военные полицейские патрулируют дороги. На счету медицинского отряда специального назначения - десятки тысяч спасенных жизней.

Важные экономические объекты на севере Сирии освобождают один за другим. Гидроэлектростанции, фабрики и тот же элеватор, который обеспечивал работой всю округу. Его, кстати, уже откроют уже через несколько месяцев.