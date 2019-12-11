«Адмирал Эссен» впервые запустил «Калибры» в Черном море: видео
Береговой цели, расположенной на расстоянии 250 километров, крылатая ракета достигла за 137 секунд.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» провел стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» в Черном море. «Звезда» публикует эксклюзивное видео пуска.
Траекторию полета «Калибра» отслеживали сверхзвуковые истребители. Фиксация попадания - на контроле у беспилотников. Береговой цели, расположенной на расстоянии 250 километров, крылатая ракета достигла за 137 секунд.
Применение такого оружия у берегов Крыма фрегаты проекта «Буревестник» отработали впервые.
В пресс-службе Черноморского флота отметили, что данный выход корабля в море проводится в рамках отработки обязательного курса подготовки экипажа, который предусматривает выполнение задач по предназначению одиночным кораблем на выходе в море.