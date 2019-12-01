Фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил стрельбу главным ракетным комплексом

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», построенный на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, выполнил стрельбу крылатой ракетой из акватории Белого моря. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе Северного флота.

Стрельба была выполнена в рамках очередного этапа заводских ходовых испытаний. Экипаж фрегата поразил крылатой ракетой «Калибр» мишенную позицию, расположенную на боевом поле Чижа в Архангельской области.

Запись телеметрии полета ракет выполнил экипаж самолета Ил-20 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Закрытие района проведения стрельб обеспечили вспомогательные суда Беломорской военно-морской базы. В качестве корабля-контролера был задействован малый противолодочный корабль «Онега».

Несколькими днями ранее экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» выполнил ракетные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по морским мишенным позициям.

Заводские ходовые испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» начались 20 ноября и проходят в несколько этапов. Корабль продолжит действовать по плану испытаний в Белом море в течение еще нескольких дней.

Накануне в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ сообщили, что «Адмирал флота Касатонов» войдет в состав ВМФ России до конца года.