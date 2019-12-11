Военная полиция РФ провела патрулирование в Алеппо и Хасеке
В Сирии усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, подписанного Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Аджами - Авшария, Аджами - Мембидж, Кобани - Эль-Джаблат в провинции Алеппо, Айн-Иса - Мабрук в провинции Ракка, Камишлия - Умм-Кхеф-Тахтани, Камишлия - Мабрук в провинции Хасеке», - заявил Боренков.
Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам Камишлия - Телль-Эш-Шур-Гарби - Тель-Тамр - электроподстанция Мамбрука - Бтейман - элеватор «Алия» - Телль-Эш-Шур-Гарби - Камишлия.
На территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 24 обстрела», - отметил генерал-майор.
Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.