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Запущенный с Плесецка спутник «Глонасс» внесен в Каталог космических объектов РФ

Дарья Муромова
Константин Исаев
20:23 11.12.2019
Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» была запущена с Плесецка в 11.54.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: roscosmos.ru

Навигационный спутник «Глонасс-М», выведенный на орбиту с космодрома Плесецк, внесен в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.

Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» была запущена с Плесецка в 11.54.

«Специалисты Центра контроля космического пространства (ЦККП) Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке "Фрегат" и российском навигационном космическом аппарате "Глонасс-М"», - сообщили в Минобороны.

Офицеры ЦККП начали анализ координатных и некоординатных данных о новых космических объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

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