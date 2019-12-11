Запущенный с Плесецка спутник «Глонасс» внесен в Каталог космических объектов РФ
Навигационный спутник «Глонасс-М», выведенный на орбиту с космодрома Плесецк, внесен в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.
Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» была запущена с Плесецка в 11.54.
«Специалисты Центра контроля космического пространства (ЦККП) Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке "Фрегат" и российском навигационном космическом аппарате "Глонасс-М"», - сообщили в Минобороны.
Офицеры ЦККП начали анализ координатных и некоординатных данных о новых космических объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.