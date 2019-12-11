В технополисе «Эра» стартовал сбор военных медиков

Военные врачи и медики обсудят наиболее актуальные проблемы, стоящие перед военной медициной в технополисе «Эра».

«На базе Военного инновационного технополиса "Эра" стартовал сбор руководящего состава медицинской службы Вооруженных сил Российской Федерации под руководством начальника Главного военно-медицинского управления Тришкина Дмитрия Вячеславович», - говорится в сообщении.

Запланированы девять круглых столов, четыре мастер-класса под руководством главных медицинских специалистов Минобороны России, в частности, будет проведен курс лекций по хирургии с привлечением натурных объектов.

Также состоится турнир среди команд медицинских служб военных округов и Северного флота по хоккею с шайбой.

В мероприятии принимают участие около 500 работников военной медицины со всех военных округов и Северного флота, медицинских организаций центрального подчинения.