«Достойно демонстрируем Андреевский флаг»: главком ВМФ подвел итоги года

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов подвел итоги уходящего года и рассказал о задачах и планах на будущее.

В 2019 году было много учений, которые необходимы для Военно-морского флота, чтобы быть готовыми парировать любые возможные угрозы национальной безопасности Российской Федерации.

«Наличие у Российской Федерации современного Военно-морского флота, способного парировать возможные угрозы, - необходимое условие национальной безопасности страны», - считает Евменов.

Главной задачей для ВМФ, по его мнению, является военно-морское присутствие в Мировом океане.

«Сейчас в различных его районах выполняют задачи свыше 70 кораблей и судов различных классов, достойно демонстрируя Андреевский флаг», - отметил адмирал.

По словам Евменова, в будущем году будет уделено особое внимание развитию атомной и неатомной составляющей флота. В качестве примера, главком привел проект «Борей», который составляет основу группировки морских стратегических сил. Также ведется работа по созданию атомных подводных ракетных крейсеров 5-го поколения, отметил он.

«Прогресс стремительного развития сил на море диктует необходимость как можно дальше видеть перспективу», - считает Евменов.

Из числа подводных лодок, перспективными он назвал многоцелевые носители, способные решать широкий спектр задач в любом районе Мирового океана.

Одно из приоритетных направлений - создание неатомных подводных лодок с воздухонезависимой энергетической установкой и дальнейшее серийное строительство дизельэлектрических подводных лодок, считает главком.

Он напомнил, что эффективность их применения была продемонстрирована в ходе нанесения ударов по террористам в Сирии. Тогда подводные лодки «Ростов-на-Дону», «Великий Новгород», «Колпино», стрелявшие крылатыми ракетами «Калибр», поразили все цели.

Возможности фрегатов типа «Адмирал Горшков», «Адмирал Григорович» позволяют решать широкий круг задач в любой точке Мирового океана, отметил он.

Для ближней морской зоны перспективными являются многоцелевые корабли сочетающие в себе возможности противолодочных с ударным ракетным и оборонительным оружием.