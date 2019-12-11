Символ российского флота: Андреевский флаг отмечает 320-летие

Сегодня в России священный день для всех военных моряков - День Андреевского флага. Ему исполняется 320 лет. Андреевский флаг и сейчас считается символом чести и мужества военных моряков.

Одиннадцатого декабря 1699 года Петр Первый утвердил белое полотнище с наклонным синим крестом в качестве официального флага российского флота, увековечив имя Андрея Первозванного, святого покровителя страны. Косой крест символизирует распятие апостола.

Впервые Андреевский флаг был установлен в 1699 году на корме парусника «Орел». Такой флаг очень почитался в Российской империи. Командиры кораблей, обращаясь перед боем к экипажам, произносили фразу: «С нами Бог и Андреевский флаг!».

Символ просуществовал вплоть до 1917 года. В советское время от него отказались, и вторую жизнь он получил только после распада СССР. Традиция неизменна - на кораблях ВМФ флаг торжественно поднимают каждое утро под звуки горна.