В Индии начались международные учения «Индра-2019»

Ежегодные международные российско-индийские учения «Индра-2019», которые проходят в межвидовом формате, официально стартовали в Индии.

Церемония торжественного открытия прошла на полигоне Бабина в штате Уттар-Прадеш, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ). Построения военнослужащих в честь события были также в порту Мармагао и на базе ВВС Индии в городе Пуна.

Военные оркестры исполнили гимны России и Индии, после чего были подняты государственные флаги. Экипажи вертолетов пилотажной группы ВВС Индии и парашютисты провели показательные выступления.

По плацу полевого лагеря прошли военнослужащие двух стран, также перед зрителями проехала боевая техника, которая будет задействована в тренировках.

Маневры пройдут на территории сразу трех индийских штатов и продлятся десять дней - с 11 по 21 декабря. За это время военнослужащие обменяются опытом, в том числе в борьбе с потенциальными террористическими угрозами.

Ранее сообщалось, что в ходе маневров военнослужащие ВВО и ВС Индии проведут совместные боевые стрельбы из пистолетов, винтовок, пулеметов, ракетных пусковых установок и минометов.

Учения «Индра» проводятся российско-индийскими группами войск с 2013 года и отрабатывают преимущественно миротворческие и контртеррористические операции.