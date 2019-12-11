За 24 часа: «Взводу» поставлена сложнейшая задача
Из солнечного Новороссийска участники эксперимента перемещаются в Мурманскую область - в заснеженный Алакуртти.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Участникам уникального эксперимента Минобороны по доподготовке офицеров на этой неделе предстоит выполнить новое - седьмое и последнее - испытание.
По легенде, на территорию России вторгся условный противник, который своей мобильной артиллерий обстреливает наши войска. «Взвод» должен скрытно пересечь линию фронта, обойти либо ликвидировать отряды врага и передать координаты его орудий для уничтожения.
За каждым действием бойцов будут наблюдать съемочные группы нашего телеканала.
Не пропустите премьеру - 15 декабря в 09.40 на «Звезде».