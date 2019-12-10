В Севастополе воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища стали юнармейцами

Сразу 100 первокурсников филиала Нахимовского военно-морского училища вступили в ряды «Юнармии» в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Торжественная церемония, в которой приняли участие представители городских общественных организаций, родители и родственники нахимовцев, прошла на территории учебного заведения на площади маяка «Кадетский ориентир».

Юные нахимовцы перед лицом своих товарищей дали клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству.

В завершение участники мероприятия возложили венки и цветы к памятнику, на котором выгравированы имена 294-х воинов, удостоенных звания Героев Советского Союза за оборону и освобождение города-героя Севастополя.