В Севастополе воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища стали юнармейцами
Торжественная церемония прошла на площади маяка «Кадетский ориентир».
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Сразу 100 первокурсников филиала Нахимовского военно-морского училища вступили в ряды «Юнармии» в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
Торжественная церемония, в которой приняли участие представители городских общественных организаций, родители и родственники нахимовцев, прошла на территории учебного заведения на площади маяка «Кадетский ориентир».
Юные нахимовцы перед лицом своих товарищей дали клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству.
В завершение участники мероприятия возложили венки и цветы к памятнику, на котором выгравированы имена 294-х воинов, удостоенных звания Героев Советского Союза за оборону и освобождение города-героя Севастополя.