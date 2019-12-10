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Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» выполнил стрельбы в Черном море

Вадим Иванов
09:00 10.12.2019
Основу ударного вооружения фрегата составляют универсальные пусковые установки 3С14, которые могут использовать ракеты «Калибр» и «Оникс».
Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» выполнил стрельбы в Черном море
© Фото: Минобороны РФ

В соответствии с планом боевой подготовки экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» проводит комплекс корабельных учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб в акватории Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

На первом этапе в ходе учения по ведению морского боя моряки выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели и отработали алгоритм действий по поражению надводного корабля условного противника ракетным комплексом «Калибр» с выполнением электронных пусков.

На втором этапе учений экипаж отразил нападение самолетов условного противника с выполнением артиллерийской стрельбы по воздушным целям.

Роль условного противника выполняли экипажи двух самолетов Су-24М из состава Морской авиации и ПВО ЧФ, уточнили в пресс-службе.

Данный выход корабля в море проводится в рамках отработки обязательного курса подготовки экипажа, который предусматривает выполнение задач по предназначению одиночным кораблем на выходе в море.

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