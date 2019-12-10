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В Лаосе состоялась церемония открытия совместных учений с РФ «Ларос-2019»

Валентина Пескова
08:04 10.12.2019
В совместных российско-лаосских военных учениях принимают участие более 500 военнослужащих мотострелкового соединения ВВО.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

На строевом плацу военной школы «Бан Пэн» в Лаосской Народно-Демократической Республике состоялось торжественное открытие первого в истории совместного российско-лаосского военного учения «Ларос-2019», в котором принимают участие более 500 военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в городе Борзя (Забайкальский край) и Народной Армии Лаоса (НАЛ).

В церемонии открытия принял участие заместитель министра обороны, начальник генерального штаба НАЛ генерал-полковник Сувон Лиынгбунми, руководитель учения от российской стороны генерал-майор Валерий Шарагов и руководитель учения от лаосской стороны заместитель начальника генерального штаба НАЛ генерал-лейтенант Пасит Тхиенгтхам. Они выступили с торжественной речью, в которой пожелали участникам учения успехов и плодотворного проведения всех этапов запланированных мероприятий.

Перед трибуной ровными рядами была выставлена военная техника, которая будет участвовать в военном учении «Ларос-2019».

На торжественном мероприятии были подняты государственные флаги, исполнены гимны обоих государств-участников учения. Торжественным маршем в едином строю по строевому плацу прошли военнослужащие ВВО и НАЛ.

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