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Обкатка танком: мотострелки провели учения на полигоне под Волгоградом

Наталья Вальханская
04:00 10.12.2019
Новобранцы соединения Южного военного округа прошли обкатку танком в Волгоградской области.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Более 100 новобранцев мотострелкового соединения Южного военного округа прошли обкатку танком и выполнили задачи по огневой подготовке из стрелкового оружия на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

«Молодые бойцы, прибывшие в соединение менее трех недель назад, выполнили упражнение начальных стрельб из автомата АК-74, а также нормативы по метанию учебной ручной гранаты РГД-5», - рассказали в пресс-службе ЮВО.

Также военнослужащие выполняли стрельбу и метание гранаты по танку Т-90А из окопа, пропуская над собой боевую машину весом более 40 тонн.

«Упражнение позволяет испытать характер и обучить методам борьбы с танком в ближнем бою», - отметили в ЮВО.

Обкатка танком является одним из завершающих этапов курса общевойсковой подготовки и предстоит всем 600 новобранцам осеннего призыва.

Также в ходе занятий с военнослужащими проведена тренировка в однообразии прицеливания, выполнены нормативы по неполной разборке и сборке оружия, надеванию противогаза, отрывке окопов, военнослужащие научились готовить пищу в полевых условиях, а также сооружать различные виды временного укрытия.

«Перед стрельбами все новобранцы выполнили упражнения учебных стрельб из автоматического оружия в электронном тире на приказарменной базе соединения», - добавили в пресс-службе.

Одиночная подготовка включает в себя изучение теоретических основ тактики и действий на учебном поле, тактико-технических характеристик вооружения и военной техники, требований общевойсковых уставов ВС РФ.

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