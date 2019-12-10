Названа дата начала российско-индийских учений «Индра-2019»

Совместные российско-индийские учения «Индра-2019» пройдут с 11 по 21 декабря вблизи населенного пункта Бабина на одноименном полигоне (штат Уттар Прадеш). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«11 декабря пройдет церемония встречи личного состава 5-й общевойсковой армии ВВО, организованная индийской стороной, и размещение военнослужащих ВС РФ в полевом лагере, а 12 декабря запланирована церемония открытия учений», - говорится в сообщении.

С российской стороны в маневрах примут участие около 300 военнослужащих из Восточного военного округа. Бронетехнику военнослужащим предоставит на время учений Индия.

Учения «Индра» проводятся российско-индийскими группами войск с 2013 года и отрабатывают преимущественно миротворческие и контртеррористические операции.

Ранее сообщалось, что в ходе учений военнослужащие ВВО и ВС Индии для обмена опытом проведут совместные боевые стрельбы из пистолетов, винтовок, пулеметов, ракетных пусковых установок и минометов.