Тысячи миль за кормой: «Маршал Устинов» перешел через Экватор

Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении спасательного буксира СБ-406 и среднего морского танкера «Вязьма» перешел через экватор из Южного в Северное полушарие. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

«После выхода из территориального моря Южно-Африканской республики отряд кораблей и судов Северного флота прошел более двух тысяч морских миль», - говорится в сообщении.

Североморцы пополнили запасы топлива и воды от танкера и провели несколько корабельных учений, в ходе которых учились отражать атаки с воздуха, противостоять атакам маломерных быстроходных плавсредств. Также военные моряки «осуществили попутный поиск подводных лодок».

В ближайшее время отряд кораблей и судов Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» будет двигаться на север вдоль побережья Африканского континента. Дальний поход продолжится еще около двух месяцев.

«Маршал Устинов» вышел из Североморска 3 июля. Сначала он участвовал в Главном военно-морском параде в Петербурге, учениях ВМФ РФ «Океанский щит-2019». В дальнем походе корабль прошел около 28,5 тысяч морских миль. Посетил Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр.

В Атлантическом океане североморцы с деловыми визитами побывали в портах Прая Республики Кабо-Верде и Малабо Экваториальной Гвинеи. В конце ноября «Маршал Устинов» вышел из порта Кейптаун и принял участие в совместных военно-морских учениях России, Китая и ЮАР.