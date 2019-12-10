Военнослужащие ЮВО устроили скоростную стрельбу из минометов «Сани»

На полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии минометчики приступили к отработке скоростной стрельбы по целям, находящимся за горными склонами. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Расчеты 120-мм минометов "Сани" на время будут поражать мишени, расположенные на дистанциях от 1 до 1,5 тысяч метров, имитирующие живую силу условного противника, в том числе стрельба будет вестись и в ночное время», - говорится в сообщении.

В ходе тренировки военнослужащие будут соревноваться в скорости прохождении полосы, оборудованной различными препятствиями с использованием специальной техники. Бойцы выполнят нормативы по подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей и корректировке огня, организации связи между расчетами.

Мероприятия проходят в рамках отборочного этапа конкурса «Мастер артиллерийского огня», входящего в программу Армейских международных игр «АрМИ-2020».

«Сани» – возимый миномет калибра 120 мм. Представляет собой гладкоствольную жесткую систему, заряжание производится с дула. На дульной части установлен предохранитель от двойного заряжания. В состав миномета входят транспортная машина, 120-мм миномет и колесный ход.

Миномет предназначен для уничтожения навесным огнем живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники. Он также используется для разрушения окопов, траншей, ходов сообщения и легких деревоземляных сооружений, проделывания проходов в проволочных заграждениях.