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Связь есть: военнослужащие ЮВО провели масштабную радиотренировку

Андрей Аркадьев
13:14 10.12.2019
Военнослужащие обеспечили устойчивую непрерывную связь между пунктами управления соединений и воинских частей.
Связь есть: военнослужащие ЮВО провели масштабную радиотренировку
© Фото: Минобороны России

Более 500 связистов провели масштабную радиотренировку по обмену данными на Северном Кавказе. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

«Более 500 связистов выполнили задачи по скрытому перемещению техники, провели сеансы закрытой видеоконференции, электронный обмен данными в условиях радиоподавления», - говорится в сообщении.

В ходе учебных мероприятий военнослужащие установили устойчивую непрерывную связь между пунктами управления соединений и воинских частей, подразделений ВВС и ПВО, а также военной базы в Южной Осетии.

В тренировке было задействовано около 400 единиц техники, в том числе современные комплексы «Редут-2УС», пункты управления связи, командно-штабные машины, такие как Р-166 «Артек», П-260, радиорелейные станции Р-419Л1, Р-419-МП «Андромеда-Д», антенные модули Р-431АМ и радиостанции Р-149АКШ, портативные станции спутниковой связи «Белозер» и другая техника связи.

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